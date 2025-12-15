Yildiz crescita no stop | ora anche questo dato sugli assist Il turco spezza un record dopo l’altro

Yildiz continua a sorprendere con una crescita costante rispetto alla passata stagione, raggiungendo nuovi traguardi anche nel settore degli assist. Il giovane talento turco si distingue per le sue prestazioni in continua ascesa, consolidando il suo ruolo e attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Yildiz, crescita no stop rispetto alla passata stagione: ora anche questo dato sugli assist. Il turco spezza un record dopo l’altro. Kenan Yildiz  sta dimostrando una crescita esponenziale nel suo rendimento in Serie A, non solo in termini realizzativi, ma anche come fornitore di assist per i compagni. Il giovane talento turco ha infatti già eguagliato, in sole  14 presenze  stagionali, il numero di assist forniti nell’intero campionato scorso. Yildiz ha messo a segno  quattro assist  in queste prime 14 apparizioni, un dato che pareggia perfettamente i  quattro assist  registrati nelle  35 presenze  totali del torneo precedente. Juventusnews24.com

