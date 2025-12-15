Yildiz crescita no stop | ora anche questo dato sugli assist Il turco spezza un record dopo l’altro

Yildiz continua a sorprendere con una crescita costante rispetto alla passata stagione, raggiungendo nuovi traguardi anche nel settore degli assist. Il giovane talento turco si distingue per le sue prestazioni in continua ascesa, consolidando il suo ruolo e attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Yildiz, crescita no stop rispetto alla passata stagione: ora anche questo dato sugli assist. Il turco spezza un record dopo l’altro. Kenan Yildiz sta dimostrando una crescita esponenziale nel suo rendimento in Serie A, non solo in termini realizzativi, ma anche come fornitore di assist per i compagni. Il giovane talento turco ha infatti già eguagliato, in sole 14 presenze stagionali, il numero di assist forniti nell’intero campionato scorso. Yildiz ha messo a segno quattro assist in queste prime 14 apparizioni, un dato che pareggia perfettamente i quattro assist registrati nelle 35 presenze totali del torneo precedente. Juventusnews24.com

La Juve vince una bella partita, il che non era affatto scontato (cioè che vincesse così bene). La squadra sembra in crescita, anche se il gol resta un gran problema. Yildiz e Conceicao sempre pericolosi. Delude David, Openda entra e va meglio. Molto male C x.com

Yildiz vola nella top mondiale: Juve, la cifra è spaventosa. E lo studio riapre il dossier sugli ex L'ultima classifica del CIES certifica la crescita esponenziale del gioiello turco: quanto varrà a giugno 2026 e perché è unico in Serie A e non solo