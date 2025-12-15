Yachtline cresce | Finanziamento da 35 milioni per rinnovarci

Yachtline, azienda leader nella progettazione di arredi di alta gamma per yacht e residenze di lusso, annuncia un importante finanziamento di 35 milioni di euro. Questa cifra permetterà a Yachtline di rinnovarsi e ampliare le proprie capacità, consolidando la propria posizione nel settore e favorendo nuovi sviluppi e innovazioni.

UN FINANZIAMENTO da 35 milioni di euro per supportare lo sviluppo di Yachtline 1618, l’azienda pisana leader nella progettazione e realizzazione di arredi di alta gamma per yacht e residenze di lusso. È riconosciuta come una delle migliori aziende al mondo nella costruzione di interni di lusso, riuscendo a trasformare la materia prima in pezzi sostanzialmemnte unici per ogni singola commesa. Il finanziamento, erogato da Intesa Sanpaolo, consentirà all’azienda pisana di proseguire il percorso di crescita e consolidamento sui mercati internazionali, sostenendo sia l’esecuzione delle commesse già acquisite, sia i nuovi investimenti ordinari necessari al mantenimento di elevati standard qualitativi, tecnologici e di sicurezza, come richiesto dai più prestigiosi cantieri navali del mondo. Quotidiano.net

