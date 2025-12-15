Xmas Tractor illumina San Rocco al Porto | nei campi un cuore pulsante di luci

La quarta edizione di Xmas Tractor ha trasformato i campi di San Tommaso, a San Rocco al Porto, in un suggestivo spettacolo di luci natalizie. L’evento agricolo, svoltosi il 15 dicembre 2025, ha attirato numerosi partecipanti, creando un’atmosfera di festa e condivisione in un contesto rurale carico di simbolismo.

© Ilgiorno.it - Xmas Tractor illumina San Rocco al Porto: nei campi un cuore pulsante di luci San Rocco al Porto (Lodi), 15 dicembre 2025 – Si è svolta con grande partecipazione e un forte valore simbolico la quarta edizione di Xmas Tractor, l’evento agricolo natalizio che ha trasformato i campi della cascina San Tommaso, a Mezzana Casati di San Rocco al Porto, in una suggestiva coreografia luminosa. Sabato sera, alle 18 in punto, si sono accese le luci dei 170 trattori presenti, dando vita a un’immagine spettacolare e carica di significato. Dall’alto, grazie alle riprese dei droni, è apparsa la sorpresa 2025, una figura che mostrava un grande cardiogramma che si concludeva con un cuore pulsante. Ilgiorno.it Mom and Dad use girls as mops ???? #shorts Xmas Tractor illumina San Rocco al Porto: nei campi un cuore pulsante di luci - Sono stati 170 i trattori protagonisti della quarta edizione dell’evento natalizio: una coreografia a forma di cardiogramma per celebrare il lavoro agricolo, la vita e il senso di comunità nel Basso L ... ilgiorno.it

Dal centro alle frazioni, Ceva si illumina per Natale: luci, trenino e il ritorno del Christmas Tractor - "Si tratta di un percorso di coinvolgimento degli attori del territorio – evidenzia l'assessore alle ... cuneocronaca.it

L'albero di Natale No camion e... trattori. Un successo il "Christmas trucks & tractors" a Ceva - facebook.com facebook