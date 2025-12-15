Xmas Comics & Games il racconto pop che passa dal fumetto al palco

Xmas Comics & Games è un evento dedicato alla cultura pop, che trasforma il fumetto in un'esperienza coinvolgente dal palco dell’Oval del Lingotto. Due giorni di incontri con autori, cosplay, musica e giochi, offrendo un’occasione unica per appassionati e curiosi di immergersi nel mondo del pop culture.

© Laverita.info

All’Oval del Lingotto due giorni dedicati alla cultura pop tra autori di fumetti, cosplay, musica e gioco. L’undicesima edizione di Xmas Comics & Games conferma Torino come spazio di incontro tra linguaggi, generazioni e immaginari diversi. Torino si è trasformata per due giorni in un crocevia di creatività e passioni. L’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, svoltasi il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere, ha confermato il suo ruolo di appuntamento culturale invernale per gli amanti del fumetto, dei videogiochi, del cosplay e della musica. Un festival che non si limita a intrattenere, ma racconta la cultura pop contemporanea attraverso molteplici linguaggi. Laverita.info

