WWE | John Cena Sr avrebbe voluto un altro wrestler al posto di Gunther nel match di addio del figlio

Durante un'intervista, John Cena Sr. ha condiviso i suoi pensieri sul match di addio del figlio, concluso con una sottomissione contro Gunther a Saturday Night’s Main Event. Ha inoltre espresso il desiderio che un altro wrestler fosse presente al posto di Gunther in questa occasione speciale.

© Zonawrestling.net - WWE: John Cena Sr. avrebbe voluto un altro wrestler al posto di Gunther nel match di addio del figlio Nel corso di una recente intervista ripresa da 411Mania, John Cena Sr. ha commentato il retirement match del figlio a Saturday Night’s Main Event, chiuso con la sottomissione contro Gunther. Pur riconoscendo che il Ring General ha svolto alla perfezione il proprio ruolo nel chiudere la carriera di una leggenda come Cena, il padre dell’ex campione mondiale ha ammesso che, a suo avviso, la WWE avrebbe potuto fare una scelta diversa.? Secondo Cena Sr., la compagnia si trovava davanti a un’occasione irripetibile per dare una spinta definitiva a un volto nuovo, utilizzando l’ultimo match di John Cena come trampolino di lancio per un talento emergente invece che per una star già consolidata come Gunther. Zonawrestling.net Randy Orton vs. John Cena Sr.: Raw, Sept. 17, 2007 John Cena dà il suo addio alla WWE: l’ultimo match della star di Peacemaker emoziona i fan - Dopo un lunghissimo tour di addio durato un intero anno, la star del wrestling ha dato il suo addio all'attività agonistica sotto il volto commosso dei propri fan che hanno assistito al suo ultimo inc ... movieplayer.it

WWE: John Cena Sr boccia l’idea Gunther - L’ultimo match di John Cena è fissato per il 13 dicembre 2025 a Saturday Night’s Main Event a Washington, D. zonawrestling.net

Nel suo palmarès spiccano 17 titoli mondiali, record assoluto, oltre a 5 titoli degli Stati Uniti, un titolo Intercontinentale, 4 titoli di coppia e due Royal Rumble #JohnCena x.com

17 titoli mondiali. 1943 giorni come campione. 725 match televisivi. Un solo JOHN CENA! #wwe #johncena - facebook.com facebook