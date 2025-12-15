Wrestling | ko con sorrisi l' ultimo match di Cena fa infuriare il pubblico

L'ultimo match di John Cena, leggendario wrestler, ha suscitato forti emozioni tra il pubblico presente alla Capital One Arena di Washington. Dopo una carriera ricca di successi, Cena è stato sconfitto da Gunther in un finale che ha diviso gli spettatori tra applausi e fischi. Un addio amaro che ha segnato la conclusione di un'epoca nel mondo del wrestling.

AGI - Finale di carriera amaro per  John Cena  che nell'ultimo  combattimento della sua carriera  è stato battuto dal "Generale del Ring"  Gunther  tra i fischi e gli insulti dei 19mila spettatori della  Capital One Arena di Washington. A far infuriare il pubblico è stata la 'sceneggiatura' della sfida con il 48enne attore e re del  wrestling  del Massachusetts non solo sconfitto ma addirittura con un'umiliante ' sottomissione '. John Cena, esausto, sorrideva e strizzava l'occhio alla telecamera prima di battere la mano a terra per concedere la sconfitta. John Cena ha chiuso 23 anni di carriera  per un  ritiro  che era stato annunciato nel luglio 2024 spiegando che il suo corpo soffriva e gli urlava di smettere. Agi.it

