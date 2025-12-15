Wrestling | ko con sorrisi l' ultimo match di Cena fa infuriare il pubblico

© Agi.it - Wrestling: ko con sorrisi, l'ultimo match di Cena fa infuriare il pubblico AGI - Finale di carriera amaro per John Cena che nell'ultimo combattimento della sua carriera è stato battuto dal "Generale del Ring" Gunther tra i fischi e gli insulti dei 19mila spettatori della Capital One Arena di Washington. A far infuriare il pubblico è stata la 'sceneggiatura' della sfida con il 48enne attore e re del wrestling del Massachusetts non solo sconfitto ma addirittura con un'umiliante ' sottomissione '. John Cena, esausto, sorrideva e strizzava l'occhio alla telecamera prima di battere la mano a terra per concedere la sconfitta. John Cena ha chiuso 23 anni di carriera per un ritiro che era stato annunciato nel luglio 2024 spiegando che il suo corpo soffriva e gli urlava di smettere. Agi.it

