WRC – Leo Rossel con la Citroen C3 Rally2
Leo Rossel, fratello del pilota Lancia, si prepara a competere nel WRC2 con la Citroen C3 Rally2, proseguendo il suo percorso nel rally mondiale. La sua partecipazione al Monte-Carlo è già confermata, mentre il calendario delle restanti gare sarà definito a breve. Un nuovo capitolo per il pilota, pronto a confrontarsi con le sfide del campionato.
Il fratello del pilota Lancia proseguirà nel WRC2 con il team 2C Competition. Sicura la partecipazione al Monte-Carlo, da definire il resto della stagione. Dopo una prima stagione di apprendistato nel Campionato del Mondo Rally disputata nel 2025, Léo Rossel avrà l’opportunità di proseguire il proprio percorso iridato anche nel 2026, confermando così la sua . Tuttorally.news
Lancia started the work for 2026 with Rossel behind the wheel.