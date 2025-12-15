Wikie e Keijo le orche abbandonate nel parco Marineland in Francia potrebbero finire in un santuario in Canada

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wikie e Keijo, due orche abbandonate nel parco Marineland in Francia, potrebbero trovare rifugio in un santuario in Canada. La loro situazione ha suscitato interesse e preoccupazione, aprendo la strada a possibili soluzioni che garantiscano il benessere degli animali.

Immagine generica

Wikie e Keijo, le orche abbandonate in un parco acquatico in Francia, potrebbero essere trasferite in un santuario in Canada. Anche per il governo è l’unica soluzione etica possibile dopo la chiusura dello storico delfinario Marineland dove sono ancora rinchiuse. Fanpage.it

Wikie e Keijo: le due orche abbandonate in un parco acquatico chiuso.-??Amoreaquattrozampe.it #orche

Video Wikie e Keijo: le due orche abbandonate in un parco acquatico chiuso.-??Amoreaquattrozampe.it #orche

wikie keijo orche abbandonateWikie e Keijo, le orche abbandonate nel parco Marineland in Francia, potrebbero finire in un santuario in Canada - Wikie e Keijo, le orche abbandonate in un parco acquatico in Francia, potrebbero essere trasferite in un santuario in Canada ... fanpage.it

Finalmente una speranza per le orche del Marineland: Wikie e Keijo potrebbero essere trasferite preso in un santuario marino, lo annuncia il governo francese - L’incubo di Wikie e Keijo potrebbe finire presto: le orche del Marineland saranno trasferite in un santuario marino. greenme.it