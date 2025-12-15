Wesley segna e rilancia la Roma Rafforzato il quarto posto

La Roma torna alla vittoria nel Monday night della 15ª giornata di Serie A, superando il Como 1-0 allo stadio Olimpico. Dopo due sconfitte consecutive, il gol di Wesley al 61' ha permesso ai giallorossi di consolidare il quarto posto in classifica.

Dopo due sconfitte di fila la Roma ritrova la vittoria nel 'monday night' della 15a giornata di Serie A, superando il Como 1-0 allo stadio Olimpico, grazie a un gol di Wesley al 61'. Un successo che permette ai giallorossi di consolidare il quarto posto in classifica con 30 punti, a +4 sulla Juventus quinta e portarsi a -3 dall'Inter capolista. I lariani restano invece fermi in settima posizione a quota 24. Parte forte la squadra di casa. Al 4' Soulé si infila in area, prova a liberare il mancino ma viene chiuso, alla fine il pallone termina fuori con l'ultimo tocco proprio dell'argentino. Al 6' botta e risposta tra le due squadre: prima il Como che ci prova con Addai, ma il tuo tentativo viene neutralizzato. Iltempo.it

