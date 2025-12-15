Wesley rilancia la Roma e rafforza il quarto posto
La Roma torna alla vittoria nel Monday Night della 15ª giornata di Serie A, superando il Como 1-0 allo stadio Olimpico. Dopo due sconfitte consecutive, i giallorossi trovano fiducia grazie a un gol di Wesley al 61', rafforzando il quarto posto in classifica e rilanciando le ambizioni stagionali.
Dopo due sconfitte di fila la Roma ritrova la vittoria nel 'monday night' della 15a giornata di Serie A, superando il Como 1-0 allo stadio Olimpico, grazie a un gol di Wesley al 61'. Un successo che permette ai giallorossi di consolidare il quarto posto in classifica con 30 punti, a +4 sulla Juventus quinta e portarsi a -3 dall'Inter capolista. I lariani restano invece fermi in settima posizione a quota 24. Parte forte la squadra di casa. Al 4' Soulé si infila in area, prova a liberare il mancino ma viene chiuso, alla fine il pallone termina fuori con l'ultimo tocco proprio dell'argentino. Al 6' botta e risposta tra le due squadre: prima il Como che ci prova con Addai, ma il tuo tentativo viene neutralizzato. Iltempo.it
