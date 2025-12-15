Wesley-gol all' Olimpico la Roma piega il Como 1-0

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma conquista una vittoria fondamentale contro il Como nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, grazie a un gol di Wesley. Con questo risultato, i giallorossi rafforzano la quarta posizione in classifica, portandosi a 30 punti, e dimostrano di saper affrontare le assenze di Dybala con carattere e determinazione.

wesley gol all olimpico la roma piega il como 1 0

© Ilgiornaleditalia.it - Wesley-gol, all'Olimpico la Roma piega il Como 1-0

I giallorossi vincono il posticipo della 16^ giornata e consolidano il 4° posto portandosi a quota 30 punti ROMA - La Roma continua a essere protagonista anche senza Dybala. La squadra di Gasperini batte il Como 1-0 all'Olimpico e si riaffaccia nei piani altissimi della classifica di Serie A, con l'. Ilgiornaleditalia.it

Wesley: gol all’esordio ???? #wesley #asroma #roma #seriea

Video Wesley: gol all’esordio ???? #wesley #asroma #roma #seriea

wesley gol olimpico romaSerie A, Roma-Como finisce 1 a 0. Il goal decisivo di Wesley - 0 all'Olimpico il Como nella gara valida per quindicesima giornata di serie A. lapresse.it

wesley gol olimpico romaLa Roma torna vicinissima alla vetta della Serie A, basta Wesley per battere 1-0 il Como - Gasperini è a un punto dal Napoli e a tre dall’Inter capolista. fanpage.it