Wesley-gol all' Olimpico la Roma piega il Como 1-0
La Roma conquista una vittoria fondamentale contro il Como nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, grazie a un gol di Wesley. Con questo risultato, i giallorossi rafforzano la quarta posizione in classifica, portandosi a 30 punti, e dimostrano di saper affrontare le assenze di Dybala con carattere e determinazione.
I giallorossi vincono il posticipo della 16^ giornata e consolidano il 4° posto portandosi a quota 30 punti ROMA - La Roma continua a essere protagonista anche senza Dybala. La squadra di Gasperini batte il Como 1-0 all'Olimpico e si riaffaccia nei piani altissimi della classifica di Serie A, con l'. Ilgiornaleditalia.it
Wesley: gol all’esordio ???? #wesley #asroma #roma #seriea
Serie A, Roma-Como finisce 1 a 0. Il goal decisivo di Wesley - 0 all'Olimpico il Como nella gara valida per quindicesima giornata di serie A. lapresse.it
La Roma torna vicinissima alla vetta della Serie A, basta Wesley per battere 1-0 il Como - Gasperini è a un punto dal Napoli e a tre dall’Inter capolista. fanpage.it
| Victory at the Olimpico thanks to Wesley's second-half strike! FORZA ROMA #ASRoma #RomaComo x.com
WESLEY FIRES HOME IN FRONT OF THE CURVA SUD! #ASRoma #RomaComo - facebook.com facebook