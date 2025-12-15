Wellmicro | in 10 anni da pioniera a leader nell’analisi del microbioma umano animale e ambientale

Wellmicro® (Named Group) celebra i suoi primi dieci anni di attività, consolidandosi come pioniera e leader nell’analisi del microbioma umano, animale e ambientale. Fondata a Bologna, l’azienda si distingue per aver aperto nuove frontiere nella ricerca e nell’innovazione nel settore, diventando l’unica realtà italiana interamente dedicata a questo campo.

Bologna, 25 novembre 2025 - Wellmicro® (Named Group) celebra dieci anni di crescita scientifica e tecnologica confermandosi la prima e unica azienda italiana interamente dedicata all’analisi del microbioma umano, animale e ambientale. Fondata nel 2015 come spin-off accademico dell’Alma Mater. Bolognatoday.it

