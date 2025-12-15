Webb osserva la supernova più antica mai vista | 730 milioni di anni dopo il Big Bang

Il telescopio spaziale James Webb ha individuato la supernova più antica mai osservata, risalente a circa 730 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa scoperta permette di approfondire la conoscenza delle prime fasi dell’universo e dell’evoluzione delle stelle in tempi remoti, offrendo nuove prospettive sulla formazione cosmica.

Il telescopio spaziale James Webb, sempre lui, la superstar dei telescopi spaziali, ha osservato la più antica e lontana esplosione stellare mai rilevata, una supernova avvenuta quando l’Universo aveva circa 730 milioni di anni, cioè poco più del cinque per cento della sua età attuale. Una supernova, per chi non lo sapesse, è l’esplosione di una stella, la fase finale della vita di una stella, che rilascia in pochissimo tempo un’enorme quantità di energia, e per un breve periodo è più luminosa di un’intera galassia. Una così lontana del tempo, però, non l’avevamo mai vista. In termini pratici, stiamo guardando un evento accaduto oltre 13 miliardi di anni fa, in un’epoca in cui le prime galassie stavano appena prendendo forma. Ilgiornale.it

