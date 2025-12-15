Waris, la segugina maremmana nota come “fiore del deserto”, ha partorito da sola nel bosco e ora cerca una famiglia che possa accoglierla insieme ai suoi cuccioli. Attualmente si trova nel canile rifugio di Chieti, in attesa di trovare un luogo sicuro e amorevole dove vivere.

Una segugina maremmana a pelo forte, che non ha mai amato andare a caccia, cerca casa. È attualmente nel canile rifugio di Chieti insieme a due dei suoi cuccioli, che ha partorito da sola in una radura nel bosco. Purtroppo, tre di loro non li ha più ritrovati, forse presi da qualcuno, oppure. Chietitoday.it

Fiore Del Deserto | Film privato per uso didattico

Waris, “fiore del deserto”, cerca una casa per sé e i suoi cuccioli, partoriti da sola in un bosco - In canile Waris, il nome che le è stato dato e che significa “fiore del deserto”, sta ricevendo ospitalità anche per i suoi due cuccioli rimasti ... chietitoday.it

Aveva solo cinque anni quando la costrinsero a terra. Nessun medico. Nessuna anestesia. Solo una lama, il deserto e un dolore che avrebbe segnato ogni fibra del suo essere. Il suo nome Waris Dirie. In somalo, significa Fiore del Deserto. Era una bambina - facebook.com facebook