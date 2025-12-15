Vuelle ma quanto è bella l’aria della vetta S’impone su Cento con le unghie e i denti

Vuelle Pesaro si impone con forza sulla Sella Cento in una partita intensa e combattuta. La squadra dimostra determinazione e talento, conquistando una vittoria importante e consolidando la propria posizione in classifica. Un match ricco di emozioni e spettacolo, caratterizzato da ottime prestazioni individuali e collettive.

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, ma quanto è bella l’aria della vetta. S’impone su Cento con le unghie e i denti Vuelle Pesaro 80 Sella Cento 66 VUELLE: Trucchetti 3, Leonardi ne, Bertini 13, Maretto 8, Sakine ne, De Laurentiis 12, Tambone 19, Virginio 3, Felder 7, Miniotas 13, Fainke 2. All. Leka. SELLA CENTO: Tanfoglio, Piazzi ne, Arletti 2, Conti 4, Berdini 8, Devoe 14, Moretti 3, Montano 3, Guerrieri ne, Davis 28, Fall 4, Tiberti ne. All. Di Paolantonio. Arbitri: Rudellat, Martellosio e Picchi. Parziali: 15-15, 33-36, 56-54. Tiri liberi: Pesaro 2126, Cento 1116. Tiri da 3 punti: Pesaro 721, Cento 520. Rimbalzi: Pesaro 47, Cento 31. Fallo tecnico a Devoe. Antisportivo a Davis. Spettatori: 3.504. Con le unghie e con i denti, ma la Vuelle si riprende la vetta della classifica in solitaria: Verona alla vigilia e poi Brindisi ieri, sono cadute confermando le difficoltà di questo campionato. Ilrestodelcarlino.it BELLA VITTORIA A CASA NOSTRA!!!!! 19 punti per Tambone, 13 per Bertini e Miniotas, 12 per De Laurentiis Grazie ragazzi!!!! #PesaroCento x.com RIPRESA DI FORZA DELLA VUELLE, ARRIVANO DUE PUNTI D'ORO. Veramente un grande gruppo unito che ha saputo riprendere la partita , grazie ragazzi ! - facebook.com facebook