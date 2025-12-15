Volontario di Protezione civile di Turate morto all’improvviso dopo il servizio a Ceriano Laghetto

Un volontario di Protezione civile di Turate, dopo aver concluso il servizio a Ceriano Laghetto durante una manifestazione natalizia, è stato trovato morto improvvisamente a casa sua. L’episodio ha suscitato sgomento tra la comunità e le persone coinvolte.

Ha concluso il turno di volontario di Protezione civile a Ceriano Laghetto per la manifestazione di Natale, è tornato nella sua casa a Turate ed è morto all’improvviso ieri sera. Sconcerto e incredulità oggi a Ceriano Laghetto per la notizia della morte di Lorenzo Giavedoni, 70 anni compiuti da poco, da qualche anno membro del . Ilnotiziario.net

