Una famiglia racconta la sua esperienza a Londra, dove un volo cancellato a causa della neve ha prolungato il soggiorno di diversi giorni. L'assenza di rimborsi e le difficoltà affrontate evidenziano le problematiche legate alle compagnie aeree in situazioni di emergenza, lasciando i passeggeri senza assistenza adeguata durante momenti di disagio.

© Ilrestodelcarlino.it - Volo cancellato a Londra, famiglia non rimborsata: “Vacanza allungata per giorni”

Ancona, 15 dicembre 2025 – Doveva essere solo una notte in più a Londra per colpa di un volo cancellato per neve. In tribunale, però, gli scontrini li “tradiscono” e salta fuori che la vacanza è stata allungata ed è andata avanti per giorni. E così il tentativo di ottenere 1.000 euro di indennizzo e oltre 500 euro di rimborsi si trasforma in un boomerang: niente soldi dalla compagnia aerea e oltre 1.200 euro di spese legali da pagare. Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola Il tribunale di Ancona respinge l’appello di una famiglia marchigiana. Ilrestodelcarlino.it

ABBANDONATI in aeroporto con i bambini

Pilota del volo Londra-New York lascia aperta la porta della cabina e viene sospeso. «Voleva farsi vedere dalla famiglia che era a bordo» - Un pilota della British Airways è stato sospeso dopo che un volo per Londra non è riuscito a decollare perché la porta della cabina di pilotaggio sarebbe rimasta aperta. corriereadriatico.it

British Airways, lascia aperta la cabina del volo Londra-New York. Sospeso: «Voleva farsi vedere dalla famiglia che era a bordo» - Un pilota della British Airways è stato sospeso dopo che un volo per Londra non è riuscito a decollare perché la porta della cabina di pilotaggio sarebbe rimasta aperta. ilmattino.it

Volo Palermo-Madrid CANCELLATO Volo Catania-Madrid PERSO Eppure... Non mi hai calcolata l'altra sera ma te lo posto qui. @mengonimarco. Portatrice sana di sfiga con i voli. Altra esperienza da aggiungere alla lunga serie di questi sedici anni. #Men x.com

Travel365. . Ritardo aereo, volo cancellato o overbooking Questo Natale potresti ricevere fino a 600€ di rimborso… e non serve che sia successo ieri! Vale anche per voli degli ultimi 2 anni! E per fare la richiesta, basta affidarsi a @rimborsoalvolo.it, e funzi - facebook.com facebook