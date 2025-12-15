Volley Serie C | l’Aurora Brindisi passa a Calimera ma la prestazione ancora non convince

L’Aurora Brindisi ha conquistato una vittoria in tre set contro la Next Gen Melendugno nella decima giornata di Serie C femminile, girone B. Nonostante il risultato positivo, le prestazioni della squadra continuano a sollevare alcune questioni di continuità e livello di gioco, lasciando spazio a riflessioni sulla crescita e le potenzialità del team.

BRINDISI - L’Aurora Brindisi torna dalla trasferta sul campo della Next Gen Melendugno con una vittoria per 3-0 (25-10, 25-17, 25-22) nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie C femminile, girone B. Un successo pieno che muove la classifica, ma che lascia sensazioni. Brindisireport.it Volley, serie C: giornata di successi per le squadre bresciane - Nella decima giornata del campionato di serie C del volley lombardo, le squadre bresciane fanno incetta di successi. giornaledibrescia.it

