Volley | Savino Del Bene Scandicci vince il Mondiale per club in Brasile I complimenti di Stefania Saccardi e della sindaca
Le ragazze della Savino Del Bene Scandicci conquistano il titolo mondiale per club in Brasile, battendo 3-1 le detentrici del titolo Imoco Conegliano. La squadra, guidata da coach Marco Gaspari, ha offerto una delle partite più emozionanti, portando a casa il prestigioso trofeo e scrivendo un importante capitolo nella storia del volley italiano.
SCANDICCI è CAMPIONE del Mondo: Savino del Bene Scandicci-Imoco Conegliano 3-1
