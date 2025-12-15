Volley l' Omag Mt si muove sul mercato | Dalia Wilson rinforza il centro per il finale di stagione

L'Omag Mt San Giovanni in Marignano annuncia l'ingaggio di Dalia Wilson, giovane centrale nata nel 2004 a Izmir, Turchia. L'acquisto mira a rinforzare il reparto centrale in vista del finale di stagione, rafforzando la rosa e puntando a ottenere risultati importanti. La giovane atleta si unisce al team con l'obiettivo di contribuire al successo della squadra.

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano comunica l’ingaggio di Dalia Wilson, centrale classe 2004, nata a Izmir (Turchia). Dalia, alta 194 cm, di origine turca con passaporto statunitense, entra a far parte del roster biancazzurro per il finale di stagione.Cresciuta nel settore giovanile. Riminitoday.it

