Volley le invictagirls cadono al tie break Si devono arrendere all’Olimpia Poliri

Nell’anticipo della decima giornata di serie C femminile le invictagirls cadono al tiebreak contro un’ottima Olimpia Firenze. Sconfitta casalinga per 3-2 (2521, 1325, 2516, 1725, 915) per l’Invicta di Stefano Spina contro l’Olimpia Poliri Firenze: partita altalenante in cui entrambe le compagini hanno alternato fasi di bel gioco a cali di concentrazione. Il quinto set è stata una battaglia ma a spuntarla con merito sono state le fiorentine. "Peccato, eravamo in vantaggio 2 a 1 ma non abbiamo avuto la lucidità nel chiuderla" - ha detto coach Spina nel post partita - un punto guadagnato se guardiamo la classifica, tecnicamente ci siamo e possiamo lottarcela con tutte ma serve qualcosa di più se vogliamo crescere". Lanazione.it

