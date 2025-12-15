Volley la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina
Vittoria netta per la Sab Group Rubicone, che supera Grottazzolina con un secco 3-0 mettendo in campo una prova di grande autorità. I gialloblù di coach Mascetti indirizzano il match fin dalle prime battute grazie a un servizio incisivo e a un muro dominante, fondamentali che fanno la differenza. Cesenatoday.it
Volley, la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina - La prossima giornata, ultima del 2025 prima della sosta natalizia, vedrà i gialloblù impegnati in trasferta a Fermo contro TSP Don Celso Volley ... cesenatoday.it
Volley, Rubicone batte Bologna in trasferta e si conferma capolista del girone D - Da segnalare la prestazione super di Mazzotti, autore di 20 punti, praticamente immarcabile per tutta la serata ... cesenatoday.it
A Cardano al Campo (VA), la PVB strappa un grande punto alla capolista Volley Network’s, che fin ora in casa aveva perso un solo set in 4 partite. Le ragazze di Risso non mollano mai, e prima rimontano dal 22-17 nel secondo parziale e poi nel quarto salvan - facebook.com facebook