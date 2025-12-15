Volley la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina

Vittoria netta per la Sab Group Rubicone, che supera Grottazzolina con un secco 3-0 mettendo in campo una prova di grande autorità. I gialloblù di coach Mascetti indirizzano il match fin dalle prime battute grazie a un servizio incisivo e a un muro dominante, fondamentali che fanno la differenza. Cesenatoday.it

