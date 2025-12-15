Volley i migliori italiani della 11ma giornata di Superlega Porro e Bottolo lampi d’azzurro nell’ultima di andata

Ecco i migliori italiani della 11ª giornata di Superlega, con protagonisti Porro e Bottolo, autentici protagonisti dell’ultima giornata di andata. Nonostante una prestazione eccezionale di Galassi, Piacenza si arrende al tie-break contro Trento, evidenziando l’equilibrio e l’emozione di questa fase del campionato.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 11ª GIORNATA DI SUPERLEGA. GIANLUCA GALASSI: Non basta una super partiuta del centrale piacentino a regalare il colpaccio a Piacenza che si arrende al tie break a Trento. Per lui 15 punti, il 75% in attacco e tre muri. MATTIA BOTTOLO: Torna al succcesso la Lube anche grazie alla bella prova del suo schiacciatore che fa segnare numeri da favola neli 5 set contro Milano: 20 punti, il 52% in ricezione, uno splendido 68% in attacco e tre ace. LUCA PORRO: C’è lo zampino del giovane schiacciatore azzurro nel colpaccio di Modena sul campo della capolista Verona. Partita di sostanza, 11 punti, il 58% in attacco, il 44% in ricezione contro una squadra che ha nella battuta uno dei suoi punti di forza e un muro. Oasport.it

