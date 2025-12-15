Volley femminile Toscana sul tetto del mondo | La Savino del Bene ha fatto la storia della pallavolo

La vittoria della Savino Del Bene Scandicci sul tetto del mondo segna una svolta storica nel volley femminile toscano e italiano. Con questa conquista, la squadra ha scritto un capitolo importante della pallavolo internazionale, portando entusiasmo e orgoglio alla regione. Un traguardo che consacra la crescita e il successo del movimento sportivo femminile in Toscana.

© Lanazione.it - Volley femminile, Toscana sul tetto del mondo: “La Savino del Bene ha fatto la storia della pallavolo” Firenze, 15 dicembre 2025 – La Savino Del Bene Scandicci è, per la prima volta, campionessa del mondo. Dopo la più bella partita vista a San Paolo, nel Mondiale per Club 2025, la squadra di coach Marco Gaspari conquista il prestigioso trofeo superando 3-1 le detentrici del titolo della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Nella finale tutta italiana, le toscane si confermano una squadra vera, presente in ogni fondamentale ma soprattutto in difesa, determinante per superare le campionesse di tutto di Conegliano, alla seconda sconfitta stagionale in una finale dopo il k.o. in Supercoppa contro Milano. Lanazione.it “Magnifiche”, dalla Toscana al tetto del mondo Volley femminile, Toscana sul tetto del mondo: “La Savino del Bene ha fatto la storia della pallavolo” - Firenze, 15 dicembre 2025 – La Savino Del Bene Scandicci è, per la prima volta, campionessa del mondo. lanazione.it

Scandicci sul tetto del mondo! Che impresa con Conegliano, Antropova dilagante - Scandicci ha conquistato il prestigioso trofeo per la prima ... oasport.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . BERGAMO - MILANO HIGHLIGHTS Gli Highlights di Volleyball World TV della sfida valevole per la 14^ giornata della Serie A1 Tigotà stagione 2025/26 tra Volley Bergamo e Vero Volley #iLoveVolley #Volleyball #V - facebook.com facebook

Volley femminile, i premi individuali del Mondiale per Club 2025: un’italiana incoronata MVP! - x.com