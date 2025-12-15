Volley femminile i premi individuali del Mondiale per Club 2025 | un’italiana incoronata MVP!
Scandicci trionfa al Mondiale per Club 2025 di volley femminile, battendo Conegliano 3-1 nella finale di San Paolo. Durante l'evento, sono stati assegnati i premi individuali, con un'italiana incoronata MVP, confermando l'eccellenza del volley femminile italiano a livello internazionale.
Scandicci ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley femminile, sconfiggendo Conegliano per 3-1 nella finale andata in scena a San Paolo (Brasile). Le toscane si sono imposte contro le Pantere e hanno conquistato il primo titolo iridato della loro storia, tra l’altro al loro debutto della competizione, e hanno messo le mani sul terzo trofeo internazionale dopo aver messo in bacheca una CEV Cup e una Challenge Cup (i due tornei minori a livello europeo alle spalle della Champions League). Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). La miglior giocatrice del torneo (MVP) è Ekaterina Antropova: la bomber di Scandicci ha letteralmente fatto la differenza, dominando lo scontro diretto con Isabelle Haak nell’atto conclusivo. Oasport.it
