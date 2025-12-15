Volley B1 Taiani e Neriotti brillano contro la Transport Ora a Ravenna l’esame di maturità Vtb in gran spolvero con Ripalta La corsa promozione prosegue

Nel campionato di Volley B1, Taiani e Neriotti si distinguono nella vittoria contro Transport, mentre Vtb si conferma in forma con Ripalta. La corsa alle promozioni prosegue intensamente, evidenziando l’equilibrio e la competitività delle squadre in campo.

DM SISTEMI GROUP 3 TRANSPORT RIPALT 2 (19-25, 25-22, 25-17, 15-25, 15-13) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Saccani 2, Pinali 11, Fucka 11, Bongiovanni 12, Taiani 17, Neriotti 17, Minelli (L1), Cavalli (L2); De Paoli, Carnevali, Govoni. Non entrate; Sawa, Giorgi, Dall’Olmo Casadio. All. Ghiselli. TRANSPORT RIPALTA: Feroldi 4, Martinelli 24, Ottino 16, Gabrieli 6, Giordano 2, Galbero 12, Labadini (L1); Bassi 1, Valentini, Boffi 2, Russo. Non entrate: Boffelli, Rossetti (L2). All. Verderio. Arbitri: Rutigliano e Libralesso. La corsa promozione continua: la Dm Sistemi Group vince il suo primo scontro diretto stagionale d’alta quota. Sport.quotidiano.net

