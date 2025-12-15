Volkswagen spegne la prima fabbrica

La Volkswagen ha annunciato la chiusura temporanea della sua fabbrica di Dresda, nota come «fabbrica di vetro», specializzata nella produzione di veicoli elettrici. La decisione arriva in un momento simbolico, coincidente con l’attesa ufficiale della Commissione Ue sul futuro dell’auto elettrica, e segna un cambiamento significativo per il sito e per la strategia del gruppo.

© Ilgiornale.it - Volkswagen spegne la prima fabbrica La coincidenza non passa inosservata: proprio domani, nel giorno in cui dalla Commissione Ue si attende l'ufficialità del dietrofront sul «tutto elettrico» dal 2035, dalla Volkswagen arriva la notizia del contemporaneo stop alla produzione di veicoli nel sito di Dresda, la cosiddetta «fabbrica di vetro» preposta, da alcuni anni, alla realizzazione di vetture a batterie dopo aver sfornato, fino al 2016, l'ammiraglia Phaeton. Una scelta, quella della riconversione, rivelatasi alla fine un flop viste le conseguenze sull'economia del territorio e i 250 occupati ai quali sarebbe stato offerto il trasferimento in altri impianti tedeschi e un bonus fino a 30mila euro.

