Volkswagen presenta la nuova ID Polo, un'auto compatta ed elettrica pensata per competere nel segmento delle vetture accessibili. Con questa mossa, la Casa di Wolfsburg mira a consolidare la propria presenza nel mercato delle automobili elettriche di fascia economica, affrontando la crescente concorrenza dei produttori cinesi.

© Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen ID Polo, la compatta elettrica che sfiderà le low cost cinesi

Volkswagen ha alzato il velo sulla futura ID Polo, il modello elettrico compatto con cui la Casa di Wolfsburg punta a rafforzare la propria offensiva contro l’avanzata dei costruttori cinesi nel segmento delle elettriche accessibili. L’obiettivo è chiaro: portare sul mercato un’ auto elettrica credibile, spaziosa ed efficiente a un prezzo di partenza intorno ai 25.000 euro, soglia considerata decisiva per la diffusione di massa degli EV in Europa. Con la ID Polo, VW rompe con lo schema tecnico della prima generazione di modelli ID. La nuova piattaforma adotta un’architettura più leggera e razionale, progettata per ridurre drasticamente costi e complessità senza penalizzare lo spazio interno. Ilfattoquotidiano.it

Nel 2026 la nuova compatta VOLKSWAGEN da 25.000 EURO ???? ID. Polo

Volkswagen ID Polo, la compatta elettrica che sfiderà le low cost cinesi - Volkswagen ha alzato il velo sulla futura ID Polo, il modello elettrico compatto con cui la Casa di Wolfsburg punta a rafforzare la propria offensiva contro l’avanzata dei costruttori cinesi nel ... ilfattoquotidiano.it