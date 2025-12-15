volkswagen ferma dresda nel giorno del possibile dietrofront ue sul tutto elettrico

In un contesto di attese decisionali a livello europeo sul futuro delle auto elettriche, Volkswagen ha annunciato la sospensione della produzione nello stabilimento di Dresda. La coincidenza con l’annunciato possibile cambio di rotta della Commissione europea sul divieto di vendite di auto a combustione dal 2035 solleva numerosi interrogativi sul futuro della mobilità sostenibile e della strategia del gruppo tedesco.

La coincidenza non passa inosservata. Proprio mentre dalla Commissione europea è attesa l’ufficialità del dietrofront sul tutto elettrico dal 2035, arriva la notizia dello stop alla produzione Volkswagen nello stabilimento di Dresda. La cosiddetta fabbrica di vetro, riconvertita negli ultimi anni alla produzione di veicoli elettrici dopo aver assemblato fino al 2016 l’ammiraglia Phaeton, si prepara a spegnere le linee. Una decisione che certifica il fallimento della riconversione industriale: 250 lavoratori coinvolti, con la proposta di trasferimento in altri impianti tedeschi e un bonus fino a 30mila euro, e un impatto pesante sull’economia del territorio. Thesocialpost.it

