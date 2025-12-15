Volkswagen chiude una fabbrica in Germania per la prima volta in 88 anni

Volkswagen interrompe per la prima volta in 88 anni la produzione nella sua fabbrica di Dresda, Germania, a partire da martedì 16 dicembre. La sospensione riguarda l’assemblaggio di veicoli elettrici e segna un evento storico per il colosso automobilistico tedesco, riflettendo possibili mutamenti nella strategia produttiva e nelle sfide del settore automobilistico.

© Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen chiude una fabbrica in Germania per la prima volta in 88 anni Volkswagen ferma la produzione di auto a Dresda da martedì 16 dicembre: lo stabilimento interromperà l’assemblaggio di veicoli elettrici rappresentando la prima chiusura di una fabbrica in Germania in 88 anni di storia. Lo stop arriva in un momento particolare per Volkswagen, il più grande produttore automobilistico europeo: la casa costruttrice è sotto il fuoco incrociato della debolezza delle vendite in Europa, dei dazi Usa che pesano sulle vendite negli Stati Uniti e dell’arrivo sul mercato continentale dei veicoli elettrici cinesi. Dal 2002, quando venne inaugurato, fino a oggi la fabbrica ha assemblato 200mila veicoli. Ilfattoquotidiano.it VOLKSWAGEN CHIUDE le fabbriche in GERMANIA? Volkswagen chiude la fabbrica di Dresda. Le "elettriche" non vendono - A partire da martedí Volkswagen interromperà la produzione di veicoli nella fabbrica di Dresda, segnando la prima chiusura della ... iltempo.it

Germania, chiude sito Volkswagen a Dresda: è il primo stop in 88 anni - Lo stabilimento era stato inizialmente concepito come vetrina per le capacità ingegneristiche di Volkswagen e dedicato all'assemblaggio della VW Phaeton di fascia alta. tg24.sky.it

Volkswagen sta chiudendo una sua fabbrica a Dresda, offrendo ai propri dipendenti fino a 30.000 euro per spostarsi altrove. https://auto.everyeye.it/notizie/volkswagen-fabbrica-dresda-chiude-dipendenti-una-id-3-regalo-847190.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook

Indovinate in quale parte della Germania VW chiude il primo impianto… x.com