Vlahovic reagisce così dopo la vittoria della Juventus a Bologna | quella story del serbo non è passata inosservata… FOTO

Dopo la vittoria della Juventus a Bologna, Dusan Vlahovic ha condiviso una story che ha attirato l'attenzione dei tifosi. L'attaccante serbo, attualmente infortunato, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato con un gesto che non è passato inosservato. Ecco come il giocatore ha reagito alla vittoria dei bianconeri al Dall’Ara.

La vittoria della Juventus al "Renato Dall'Ara" contro il Bologna non ha portato solo tre punti fondamentali per la classifica, ma ha anche confermato la compattezza di uno spogliatoio che rema tutto nella stessa direzione. A certificarlo, nel post-partita, è arrivato un segnale inequivocabile da uno dei senatori della squadra: Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non ha voluto far mancare il suo sostegno ai compagni, affidando a Instagram la sua gioia per il risultato ottenuto in terra emiliana.