Vivaldi e Beethoven protagonisti del tradizionale concerto di Natale al Bonci

Il Teatro Bonci ospita il tradizionale concerto di Natale, un evento imperdibile per le festività. Protagonisti della serata saranno le composizioni di Vivaldi e Beethoven, interpretate dagli studenti del Conservatorio Maderna - Lettimi. Un appuntamento che celebra la musica classica e l’atmosfera natalizia, offrendo al pubblico un momento di cultura e convivialità.

Per le festività al Teatro Bonci si rinnova il tradizionale appuntamento del concerto di Natale a cura del Conservatorio Maderna - Lettimi. Domenica 21 dicembre (ore 16) l’Orchestra, diretta da Paolo Manetti, esegue da “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi “L’inverno” (violino solista Gabriele. Cesenatoday.it

