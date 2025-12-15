Vittorio Sgarbi è un genio con una capacità unica di riconoscere la bellezza E ora torna con un libro sulla montagna

Vittorio Sgarbi è un genio con una capacità unica di riconoscere la bellezza. E ora torna con un libro sulla montagna

Mentre è ancora in corso la dolorosa vicenda che riguarda la vita privata di Vittorio Sgarbi, p ersonaggio pubblico per eccellenza e pertanto soggetto-vittima della curiosità altrui, vale a dire la richiesta avanzata da una delle figlie affinché venga nominato un amministratore di sostegno per il padre che non sarebbe più in grado di badare a se stesso, esce, per i tipi de La Nave di Teseo, la raffinata casa editrice diretta da sua sorella Elisabetta, l’ultimo (per ora) libro del grande critico, “Il cielo più vicino – la montagna nell’arte”. Ignoro se la figlia in questione sia persona acculturata o meno. Secoloditalia.it

Vittorio Sgarbi at the opening of the Steve Kaufman Pop Art Exhibition in Trieste, Italy

Video Vittorio Sgarbi at the opening of the Steve Kaufman Pop Art Exhibition in Trieste, Italy

