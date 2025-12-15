Vittoria Licari vince un milione a Chi vuol essere milionario | la risposta decisiva su García Márquez

Vittoria Licari, musicista e docente in pensione di Milano, si aggiudica un milione di euro al quiz televisivo

La musicista e docente in pensione Vittoria Licari, 69 anni, di Milano, è la nuova campionessa di Chi vuol essere milionario — Il Torneo. Ha conquistato il montepremi massimo di 1 milione di euro nel quiz condotto da Gerry Scotti. La vittoria è arrivata grazie alla domanda finale sull'incipit di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez.

Vittoria vince un milione a Chi vuol essere milionario: “Mio marito soffre di demenza, gli pagherò l’assistenza” - Musicista e docente di canto lirico al Conservatorio, oggi in pensione, la 69enne Vittoria Licari ha sbancato Chi vuol essere milionario - fanpage.it