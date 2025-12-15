Vittoria Licari ha vinto un milione a Chi vuol essere milionario | Ora posso pagare le cure per mio marito

Vittoria Licari ha conquistato un milione di euro a “Chi vuol essere milionario”, dichiarando di poter ora pagare le cure per suo marito. Musicista classica e docente al Conservatorio, ha superato la sfida di Gerry Scotti grazie a una domanda su Gabriel García Márquez, dimostrando prontezza e cultura.

Vittoria Licari ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Musicista di formazione classica e docente al Conservatorio, ha sbancato il quiz di Gerry Scotti su Canale 5 con una domanda su Gabriel Garcia Màrquez: «Molti anni dopo. Di fronte al plotone di esecuzione: quale romanzo inizia così?». Al Corriere della Sera spiega che «ci ho dovuto ragionare. Avevo letto La peste e Delitto e castigo, ho visto il film del Dottor Zivago ma non sapevo assolutamente di cosa trattasse Cent’anni di solitudine. Non l’avevo mai letto. Quindi ci sono arrivata con il ragionamento e andando per esclusione: la risposta esatta non poteva che essere il romanzo di Márquez». Open.online

