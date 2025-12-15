Vittoria Licari ha vinto il milione di euro a Chi Vuol Essere Milionario?

Vittoria Licari ha conquistato un milione di euro a “Chi Vuol Essere Milionario?”, confermando il suo successo nel torneo. Dopo aver superato le sfide della trasmissione, la vincitrice ha raggiunto il traguardo più ambito, portando a termine la sua scalata con determinazione e fortuna.

Vittoria Licari ha vinto il milione di euro a "Chi Vuol Essere Milionario?" Proprio come vi avevamo anticipato, a Chi Vuol Essere Milionario? – versione torneo – è stata nuovamente completata con successo la scalata al milione. Nell'appuntamento trasmesso ieri sera, la musicista Vittoria Licari è riuscita infatti a rispondere esattamente alle dieci domande che le ha posto Gerry Scotti, conquistando un milione di euro. Questa l'ultima domanda posta alla Licari: " Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione . ". Quale romanzo inizia così? Le possibili risposte erano: A. Cent'anni di solitudine. B. La peste. C. Il Dottor Zivago. D. Delitto e castigo. In seguito a vari ragionamenti, Vittoria ha dunque deciso di accendere la risposta Cent'anni di solitudine, che le ha fatto conquistare, tra gli applausi di tutti, il milione di euro messo in palio dal programma.

Vittoria Licari, la pensionata che ha vinto "Chi vuol essere milionario": «Il milione di euro? Mi sono tolta tanti pensieri. Ecco la domanda più difficile» - Domenica sera a «Chi vuol essere milionario – Il Torneo», la concorrente Vittoria Licari ha vinto 1 milione di euro: è solo la quinta volta che succede nelle 1692 puntate del quiz condotto da Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario e il trionfo di Vittoria Licari: "Con i soldi assisterò mio marito. Ho chiamato subito la banca e il commercialista. A 20 anni non avrei avuto maturità"

Una gara eccezionale Vittoria Licari ha completato la scalata e ha vinto un milione di euro x.com