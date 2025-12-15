© Ilgiorno.it - Vittoria Licari e il successo a Chi vuol essere milionario: “Mi prenderò cura di mio marito malato. Ma sono più rilassata”

Se di fronte a una bellissima opera d'arte provi un malessere diffuso, accompagnato da confusione e tachicardia, molto probabilmente sei vittima della sindrome di. “Stendhal”. Quale di questi presidenti americani non ha il volto scolpito sul monte Rushmore? “Harry Truman”. Nell'Odissea chi trattiene Ulisse per ben sette anni sull'isola di Ogigia? “Calipso”. Fino all’ultima domanda: “Molti anni dopo. Di fronte al plotone di esecuzione.”, quale romanzo inizia così? “Cent’anni di solitudine”. Una sinfonia di risposte corrette. Vittoria Licari, milanese, 69 anni, ha vinto 1 milione di euro domenica sera a “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, il quiz tv condotto da Gerry Scotti. Ilgiorno.it

