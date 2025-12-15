Vittoria Licari e il successo a Chi vuol essere milionario | Mi prenderò cura di mio marito malato Ma sono più rilassata
Se di fronte a una bellissima opera d'arte provi un malessere diffuso, accompagnato da confusione e tachicardia, molto probabilmente sei vittima della sindrome di. “Stendhal”. Quale di questi presidenti americani non ha il volto scolpito sul monte Rushmore? “Harry Truman”. Nell'Odissea chi trattiene Ulisse per ben sette anni sull'isola di Ogigia? “Calipso”. Fino all’ultima domanda: “Molti anni dopo. Di fronte al plotone di esecuzione.”, quale romanzo inizia così? “Cent’anni di solitudine”. Una sinfonia di risposte corrette. Vittoria Licari, milanese, 69 anni, ha vinto 1 milione di euro domenica sera a “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, il quiz tv condotto da Gerry Scotti. Ilgiorno.it
CHI VUOL ESSERE MILIONARIO, VITTORIA VINCE 1.000.000 € MA È POLEMICA: COSA È SUCCESSO
Vittoria Licari vince il milione al milionario: dalla domanda più difficile ai soldi vinti - Vittoria Licari è una delle poche concorrenti ad aver vinto 1 milione di euro durante Chi vuol essere milionario: la sua storia ... ultimenotizieflash.com
Vittoria Licari vince un milione a "Chi vuol essere milionario": la risposta decisiva su García Márquez - Il premio rappresenta un aiuto fondamentale per la vita della signora di Milano: Licari ha infatti spiegato che la vincita le consentirà di affrontare con maggiore serenità i costi dell'assistenza 24 ... msn.com
Chi vuol essere milionario e il trionfo di Vittoria Licari: "Con i soldi assisterò mio marito. Ho chiamato subito la banca e il commercialista. A 20 anni non avrei avuto maturità" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/chi-vuol-essere-milionario-e-il-trionfo-di-vittoria-lic - facebook.com facebook
Una gara eccezionale Vittoria Licari ha completato la scalata e ha vinto un milione di euro x.com