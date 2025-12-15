Vittoria Licari conquista il milione a Chi vuol essere milionario | Ora posso pagare le cure per mio marito
Vittoria Licari, musicista e docente di Conservatorio, ha vinto un milione di euro a Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Con logica, calma e grande capacità di ragionamento, ha trionfato nel quiz condotto da Gerry Scotti, annunciando di voler usare la vincita per pagare le cure per suo marito.
Un milione di euro vinto grazie alla logica, alla calma e a una grande capacità di ragionamento. È la storia di Vittoria Licari, musicista di formazione classica e docente di Conservatorio, che ha trionfato a Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La domanda decisiva riguardava l’incipit di un celebre romanzo: " Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione. ". Licari ha individuato la risposta corretta, Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez, nonostante non avesse mai letto il libro. " Non conoscevo affatto il romanzo ", ha raccontato al Corriere della Sera, " ma ho escluso le altre opzioni una per una, arrivandoci con il ragionamento ". Ilgiornale.it
Vittoria Licari vince il milione al milionario: dalla domanda più difficile ai soldi vinti - Vittoria Licari è una delle poche concorrenti ad aver vinto 1 milione di euro durante Chi vuol essere milionario: la sua storia ... ultimenotizieflash.com
Chi vuol essere milionario, vince un milione e commuove tutti: “Ora posso pagare le cure per mio marito” - Vittoria racconta cosa farà con i soldi vinti a Chi vuol essere milionario e la sua confessione commuove. donnaglamour.it
Vittoria Licari è la vincitrice del milione di euro a "Chi vuol essere milionario – Il Torneo". Musicista di formazione classica e docente al Conservatorio, ha conquistato il montepremi nel quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 grazie anche a una domanda di l - facebook.com facebook