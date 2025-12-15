Vittoria Licari conquista il milione a Chi vuol essere milionario | Ora posso pagare le cure per mio marito

Vittoria Licari, musicista e docente di Conservatorio, ha vinto un milione di euro a Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Con logica, calma e grande capacità di ragionamento, ha trionfato nel quiz condotto da Gerry Scotti, annunciando di voler usare la vincita per pagare le cure per suo marito.

