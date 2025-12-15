Vittoria di platino La Vigor approfitta del Chieti in crisi nera
La Vigor conquista una vittoria di platino approfittando della crisi del Chieti, sconfitto per 1-0. La partita, giocata con il modulo 3-4-2-1, ha visto le valutazioni dei singoli giocatori e un risultato che influisce sulla classifica delle due squadre.
Chieti 0 Vigor 1 (3-4-2-1): Zanin 5.5; Di Filippo 6, Gallo 5.5, Pinto 5.5 (28’st Tempelaar 5.5); Caparros 5.5, Mele 5.5, Conti 6 (28’st Pettenon 5), Guerriero 6; Gueye 6, De Souza 6 (44’st Ntoja); Ela Mangue 5.5. A disposizione: Mercorelli, Allessi, Ciccocioppo, Di Pardo, De Filippis, Oddo. All. Del Zotti VIGOR SENIGALLIA (4-2-3-1): Novelli 6; De Marco 7 (25’st Beu 6), Tomba 5.5 (14’st Magi Galluzzi 6), Urso 6, Shkambaj 5.5; Gambini 6, Grandis 5.5; Ballello 6 (18’st Parrinello 6), De Feo 6.5, Caprari 6; Alonzi 6. A disposizione: Taina, Romanelli, Pompilio, Cenci, Cerioni, Rollo. All. Clementi Arbitro: Marco Ventrone di Roma 1 Reti: 18’st De Marco (V) NOTE. Sport.quotidiano.net
