Il Cile sceglie una svolta a destra con la vittoria di José Antonio Kast, che con il 58% dei voti supera la candidata comunista Jeannette Jara. La vittoria rappresenta una svolta politica significativa nel Paese, segnando un rafforzamento delle forze conservatrici e una possibile ridefinizione delle prospettive future del Cile.

© Secoloditalia.it - Vittoria di Kast, virata a destra: i conservatori conquistano anche il Cile. Meloni: “Più forti insieme”

Il Cile vira a destra. Con circa il 58 per cento dei voti, José Antonio Kast conquista la presidenza della Repubblica sconfiggendo al ballottaggio la candidata comunista Jeannette Jara e imponendo una svolta chiara nella politica del Paese. Il risultato nasce da una richiesta diffusa di maggiore sicurezza, ordine pubblico e stabilità economica, temi che da tempo dominano il dibattito politico. «Il Cile voleva un cambiamento », ha dichiarato Kast, promettendo di «ripristinare il rispetto della legge» e di governare per tutti i cittadini, ascoltando anche le opinioni critiche. Meloni: «Buon lavoro!». Secoloditalia.it

Day 3 Highlights - Menorca 52 Super Series Sailing Week, Spain

In Cile vince il candidato d’estrema destra Kast - Discendente da una famiglia tedesca trasferita in Cile dopo la Seconda guerra mondiale, l’ex deputato ultraconservatore ha stravinto il ballottaggio ... editorialedomani.it