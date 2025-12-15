Vittoria di Kast virata a destra | i conservatori conquistano anche il Cile Meloni | Più forti insieme
Il Cile sceglie una svolta a destra con la vittoria di José Antonio Kast, che con il 58% dei voti supera la candidata comunista Jeannette Jara. La vittoria rappresenta una svolta politica significativa nel Paese, segnando un rafforzamento delle forze conservatrici e una possibile ridefinizione delle prospettive future del Cile.
Il Cile vira a destra. Con circa il 58 per cento dei voti, José Antonio Kast conquista la presidenza della Repubblica sconfiggendo al ballottaggio la candidata comunista Jeannette Jara e imponendo una svolta chiara nella politica del Paese. Il risultato nasce da una richiesta diffusa di maggiore sicurezza, ordine pubblico e stabilità economica, temi che da tempo dominano il dibattito politico. «Il Cile voleva un cambiamento », ha dichiarato Kast, promettendo di «ripristinare il rispetto della legge» e di governare per tutti i cittadini, ascoltando anche le opinioni critiche. Meloni: «Buon lavoro!». Secoloditalia.it
Day 3 Highlights - Menorca 52 Super Series Sailing Week, Spain
In Cile vince il candidato d’estrema destra Kast - Discendente da una famiglia tedesca trasferita in Cile dopo la Seconda guerra mondiale, l’ex deputato ultraconservatore ha stravinto il ballottaggio ... editorialedomani.it
Cile, Kast vince le elezioni presidenziali - Il suo programma punta su legge e ordine, con l'espulsione di migranti irregolari e il rafforzamento della sicurezza pubblica ... italiaoggi.it
IL LEVIATANO E I SENTIMENTI L’eventuale vittoria di José Kast al secondo turno delle elezioni presidenziali non farà che confermare formalmente il seguente punto. In breve, il progressismo ha governato seguendo una razionalità politica (la transizione dall - facebook.com facebook