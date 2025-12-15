Viterbo traffico in tilt per le asfaltature sul Semianello | code fino a 20 minuti

A Viterbo, il traffico è andato in tilt a causa delle asfaltature sul Semianello. Le operazioni hanno provocato lunghe code, con ritardi fino a 20 minuti, creando disagi agli automobilisti in uno dei punti più trafficati della città. La situazione ha reso difficile la viabilità, generando una mattinata di passione per gli utenti della strada.

Mattinata di passione per gli automobilisti viterbesi in uno dei quadranti più nevralgici della città. Da alcune ore, infatti, la viabilità nella zona compresa tra via Genova e l'imbocco del Semianello sta subendo pesanti rallentamenti, arrivando in alcuni momenti alla paralisi quasi totale.La.