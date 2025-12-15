Viterbo in vetrina su Sky e digitale terrestre | la città e il suo Natale protagonisti di Una gita fuoriporta
Viterbo si prepara a essere protagonista su Sky e digitale terrestre con
Viterbo torna sotto i riflettori della tv nazionale. La città dei Papi sarà infatti la protagonista del prossimo appuntamento di "Una gita fuoriporta", la serie tv condotta dal giornalista David Romano, in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:00 sul canale sky 222 e sul digitale terrestre sul. Viterbotoday.it
Espositori si animano con la Realtà Aumentata
Furgone contro vetrina di un negozio di frutta e verdura Ecco cosa è successo https://www.viterbotoday.it/~go/i/70054712135547 - facebook.com facebook