A Viterbo prende il via un piano di manutenzione delle fontane storiche e dei lavatoi cittadini. L'intervento, approvato dal Palazzo dei Priori, mira a preservare il patrimonio artistico e a garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

© Viterbotoday.it - Viterbo, fontane storiche e lavatoi: scatta il piano di manutenzione per non sprecare l'acqua

Palazzo dei Priori ha dato il via libera a un intervento mirato per la manutenzione ordinaria delle fontane, fontanili e dei lavatoi storici della città. L’obiettivo è rimettere in sesto le pompe e gli impianti idraulici che perdono colpi.L'operazione nasce da una necessità emersa durante le. Viterbotoday.it

Restauro dei fontanili storici. Fontane, lavatoi e abbeveratoi da riportare al fascino originario: "Forte legame con il passato" - Per fonte Agliana puntiamo a migliorare anche l’area circostante, mentre per fonte Maggiore serve solo l’ordinaria manutenzione. ilrestodelcarlino.it

Degrado e mal conservazione: le fontane di Viterbo in pessimo stato. Per restaurarle 1 milione di euro - Sotto gli occhi di chiunque si soffermi a osservarle, ora è certificato dallo studio ricognitivo voluto ... ilmessaggero.it

ViterboNews 24. . Traffico ferroviario in tilt per un guasto sulla Orte-Roma Taglio dei pini, assolto l'ex sindaco di Tarquinia Abusi su 4 pazienti: chiesti 9 anni per un Oss Fontane Grande e delle Erbe: concluse le analisi preliminari ai lavori di restyling - facebook.com facebook