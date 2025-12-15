Vita privata e lavoro Consorzio Tifata presenta il progetto ' Artemisia'

Il Consorzio Tifata presenta il progetto 'Artemisia', un'iniziativa dedicata al supporto delle famiglie e alla promozione della conciliazione tra vita privata e lavoro. L'evento di presentazione si terrà mercoledì 17 dicembre alle 17 presso la Sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni, offrendo un'opportunità per conoscere le iniziative volte a favorire un equilibrio più sostenibile nella vita quotidiana.

Si terrà mercoledì 17 dicembre alle 17, presso la Sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni in via San Francesco d’Assisi 36, l’evento di presentazione del progetto Artemisia, una nuova iniziativa dedicata al sostegno delle famiglie del territorio e alla promozione della conciliazione tra. Casertanews.it

