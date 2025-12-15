Vita in diretta Loredana Lecciso | Non sono stata invitata al compleanno di Crystel Carrisi | VIDEO

Durante una puntata di Vita in diretta, Roberto Alessi ha annunciato la festa di compleanno di Crystel Carrisi prevista per Natale, mentre Loredana Lecciso ha rivelato di non aver ricevuto l'invito, generando attenzione sulla situazione.

© Ildifforme.it - Vita in diretta, Loredana Lecciso: “Non sono stata invitata al compleanno di Crystel Carrisi” | VIDEO Roberto Alessi a Vita in diretta ha annunciato che Crystel Carrisi farà una grande festa di compleanno il giorno di Natale, ma Loredana Lecciso ha rivelato che non è stata invitata L'articolo Vita in diretta, Loredana Lecciso: “Non sono stata invitata al compleanno di Crystel Carrisi” VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it Mussolini-Lecciso, è polemica sulle foto virali Loren-Al Bano - La Vita in Diretta 30/05/2025 A La vita in diretta si parla di Romina Power e Loredana Lecciso cerca di abbandonare lo studio - Loredana Lecciso, ospite a La vita in diretta, tenta di lasciare lo studio quando scopre che c'è un servizio su Romina Power ... ultimenotizieflash.com

Cristel Carrisi festeggia i 40 anni con un party meraviglioso ma Loredana Lecciso è l’unica non invitata - Loredana Lecciso a La vita in diretta ha confidato che Cristel Carrisi non l'ha invitata al su compleanno, è l'unica che non andrà alla festa ... ultimenotizieflash.com

La vita in diretta added a new photo. - La vita in diretta - facebook.com facebook

Nel pomeriggio di Rai 1 “Vita in diretta” ha ottenuto 2 milioni 186 mila spettatori con il 19,1% di share. #AscoltiTv x.com