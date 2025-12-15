Vita blindata niente Cremlino e ritorno all' oculistica | l' esilio dorato di Assad a Mosca

L'esilio di Bashar al-Assad a Mosca rappresenta un ritorno alla sicurezza e agli agi, lontano dai pericoli del Cremlino. Dopo anni di potere in Siria, il leader si gode ora una vita protetta, grazie alle risorse accumulate nel tempo, lontano dai rischi e dalle tensioni della sua regione.

È al sicuro a Mosca e vive negli agi che gli consentono le ricchezze accumulate per decenni a spese del suo popolo. Ma per Bashar al Assad, l'esilio in Russia è ben poco scintillante. A quanto rivela il Guardian, il deposto presidente siriano fa vita ritirata nel lussuoso e blindato complesso residenziale in cui abita nella capitale russa, è tornato a esercitare la professione di oculista ma non può avere contatti con il Cremlino. "Sta studiando il russo e rispolverando di nuovo l'oculistica", ha raccontato al Guardian un amico di famiglia Assad. "È una sua passione, ovviamente non ha bisogno dei soldi. Iltempo.it

