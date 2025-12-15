Visita speciale alla Villa Reale
Scopri la bellezza della Villa Reale di Monza, un capolavoro del neoclassicismo. Questo tour ti condurrà tra saloni eleganti, appartamenti storici e un vasto parco, offrendo un'immersione nella storia e nell'arte di uno dei simboli più rappresentativi di Monza.
Un tour nella splendida Villa Reale di Monza, simbolo del neoclassicismo, tra saloni sfarzosi, appartamenti reali e un immenso parco. Accompagnati da una guida abilitata. L'occasione perfetta per scoprire il più bel gioiello architettonico monzese. L'appuntamento, organizzato da Arte e Musei. Monzatoday.it
Parco di Monza (Villa Reale)
Visita speciale alla Villa Reale - Un tour nella splendida Villa Reale di Monza, simbolo del neoclassicismo, tra saloni sfarzosi, appartamenti reali e un immenso parco. monzatoday.it
La Villa reale di Monza museo, «ora progettiamo il futuro» - Dibattito in consiglio comunale dopo il riconoscimento da parte della Regione, ora atteso quello nazionale. ilcittadinomb.it
TARANTO - Visita speciale al SS. Annunziata nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica. Raccolti 1.000 euro a sostegno dell’Agtoe - facebook.com facebook