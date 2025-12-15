Virzì | Sabrina Ferilli mi chiese un passaggio in motorino Ricordo l’emozione di sentire quel corpo schiacciato contro la schiena
Il regista Paolo Virzì racconta un ricordo speciale legato a Sabrina Ferilli, ricordando un episodio in cui lei gli chiese un passaggio in motorino. L’intervista, pubblicata dal Corriere della Sera, con Aldo Cazzullo e Michela Proietti, svela dettagli inediti e emozioni condivise tra i due protagonisti del cinema italiano.
Il Corriere della Sera, con Aldo Cazzullo e Michela Proietti, ha intervistato il regista Paolo Virzì. Intervista approfondita di cui riportiamo due stralci relativi a Sabrina Ferilli e Valeria Bruni Tedeschi: Come scoprì la Ferilli? «L’avevo vista in un piccolo ruolo in un altro film, mi aveva colpito per quell’essenza da antica italiana: aveva qualcosa di quelle attrici del cinema classico, come la Magnani e la Loren. La incontrai negli uffici di una produzione, dove lavoravo con Furio Scarpelli: era lì per fare un provino e mi chiese se le potevo dare un passaggio in motorino. Ilnapolista.it
Virzì: «Sabrina Ferilli mi chiese un passaggio in motorino. Ricordo l’emozione di sentire quel corpo schiacciato contro la schiena» - Virzì: «Feci un provino a Sabrina Ferilli creandomi inimicizie. ilnapolista.it
Paolo Virzì: "Sabrina Ferilli mi faceva girare la testa. Sposai Ramazzotti per farla recitare in un mio film" - Paolo Virzì ha parlato della sua vita sentimentale: il matrimonio, la cotta per Sabrina Ferilli e infine la nuova compagna. msn.com
Virzì: «Per Sabrina Ferilli mi presi una cotta. Micaela Ramazzotti Ecco perché è finita. Conobbi Berlusconi, mi sbucciò una mela» x.com
Parla Paolo Virzì: la nuova compagna, Micaela Ramazzotti, Sabrina Ferilli. E Berlusconi - facebook.com facebook