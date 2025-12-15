Il regista Paolo Virzì racconta un ricordo speciale legato a Sabrina Ferilli, ricordando un episodio in cui lei gli chiese un passaggio in motorino. L’intervista, pubblicata dal Corriere della Sera, con Aldo Cazzullo e Michela Proietti, svela dettagli inediti e emozioni condivise tra i due protagonisti del cinema italiano.

© Ilnapolista.it - Virzì: «Sabrina Ferilli mi chiese un passaggio in motorino. Ricordo l’emo­zione di sen­tire quel corpo schiac­ciato con­tro la schiena»

Il Corriere della Sera, con Aldo Cazzullo e Michela Proietti, ha intervistato il regista Paolo Virzì. Intervista approfondita di cui riportiamo due stralci relativi a Sabrina Ferilli e Valeria Bruni Tedeschi: Come scoprì la Ferilli? «L’avevo vista in un pic­colo ruolo in un altro film, mi aveva col­pito per quell’essenza da antica ita­liana: aveva qual­cosa di quelle attrici del cinema clas­sico, come la Magnani e la Loren. La incon­trai negli uffici di una pro­du­zione, dove lavo­ravo con Furio Scar­pelli: era lì per fare un pro­vino e mi chiese se le potevo dare un pas­sag­gio in moto­rino. Ilnapolista.it

Virzì: «Sabrina Ferilli mi chiese un passaggio in motorino. Ricordo l’emo­zione di sen­tire quel corpo schiac­ciato con­tro la schiena» - Virzì: «Feci un provino a Sabrina Ferilli crean­domi ini­mi­ci­zie. ilnapolista.it