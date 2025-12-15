Virginia Troiani si distingue per una stagione straordinaria nel salto dei 400 metri, dimostrando determinazione e ambizione. La giovane atleta azzurra mira a superare i 51 secondi, convinta che il suo talento possa portarla a risultati di rilievo, soprattutto nella staffetta 4×400. La sua crescita promette di essere uno dei grandi eventi dell’atletica italiana.

© Oasport.it - Virginia Troiani: “Ho tanta fame di abbattere i 51?. Se siamo tutte al top, la 4×400 vale un tempo importante”

Stagione impressionante da parte di Virginia Troiani: una delle protagoniste dei 400 metri per l’atletica leggera azzurra. La 29enne lombarda è stata intervistata per la rubrica di OA Sport TV, SprintZone. Presente anche ai Mondiali nella staffetta tricolore, permane però un dato sorprendente: nessun Gruppo Sportivo Militare l’ha ancora arruolata, un caso quasi unico nel panorama dell’atletica nazionale. Una mancanza che però non ne scalfisce la determinazione: Virginia continua a lavorare con ancora più motivazione, mirando nel 2026 a nuovi progressi cronometrici e internazionali. Le sue parole sui Mondiali: “È stata una bellissima esperienza, stancante, visto che si è trattato di quasi tre settimane a fine stagione. Oasport.it

La Nonna è M0rta ??

Virginia Troiani: “Ho tanta fame di abbattere i 51". Se siamo tutte al top, la 4×400 vale un tempo importante” - Stagione impressionante da parte di Virginia Troiani: una delle protagoniste dei 400 metri per l'atletica leggera azzurra. oasport.it

Enrico Spada. . Per il nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il protagonista è un volto di primo piano dell’atletica italiana: Virginia Troiani. La 29enne lombarda, specialista dei 400 metri, arriva in trasmissione reduce da una stagione semplicemente - facebook.com facebook