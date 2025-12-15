virginia asia agnelli il matrimonio da favola con franki lagrange

Virginia Asia Agnelli, erede della storica famiglia Agnelli, ha celebrato il suo matrimonio da favola con il milionario Franki Lagrange. La cerimonia rappresenta un momento speciale nella vita dell'ereditiera, unendo due mondi attraverso un’unione che ha attirato l’attenzione dei media.

Virginia Asia Agnelli, figlia del compianto Giovannino Agnelli e di Frances Avery Howe, ha coronato il suo sogno d’amore sposando il milionario Franki Lagrange. Un matrimonio intimo e riservatissimo, celebrato nel cuore della Toscana, che si è trasformato in un toccante omaggio alla memoria familiare. La data scelta per il grande evento non è stata casuale: il ricevimento si è svolto il 13 dicembre, giorno del 28° anniversario della prematura scomparsa del padre, Giovannino, stroncato da un tumore nel 1997 a soli 33 anni. Virginia Asia Agnelli, i dettagli delle nozze da favola. La cornice dei festeggiamenti è stata la Fattoria Varramista di Castel del Bosco a Montopoli in Val d’Arno, nella campagna pisana, l’amata tenuta che fu il “luogo del cuore” di Giovannino Agnelli e dove lui stesso si sposò con Frances Avery Howe. Dilei.it

